العراق يجدد رغبته في استضافة «خليجي 25»

المصدر: (بغداد - أ ف ب)

جدد العراق رغبته في استضافة بطولة «خليجي 25» في مدينة البصرة، مؤكداً عزمه تقديم ملف جديد لاستضافة البطولة المقررة نهاية العام المقبل أو مطلع العام الذي يليه، وأعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في بيان «نية العراق تقديم ملف جديد لاستضافة بطولة خليجي 25 في البصرة».

وتعهدت الوزارة باستكمال كل البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية المتعلقة باستضافة البطولة في ما يتعلق بإنجاز الفنادق والمنشآت الطبية والخدمية.

والجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي لكأس الخليج حدد ديسمبر 2021 أو يناير 2022 موعداً لإقامة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة.

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