تعرف على آخر استعدادات الأندية المصرية قبل مواجهات دوري الأبطال والكونفيدرالية

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد الأندية المصرية لخوض غمار البطولات الإفريقية حيث يلعب الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما يلعب بيراميدز والمقاولون في بطولة الكونفيدرالية،وتحديدًا الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، من أجل خوض غمار المشاركة في البطولات الإفريقية، خلال نسختها الجديدة التي انطلقت منذ فترة.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك بيراميدز والمقاولون العرب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأشارت صحيفة " آس" الرياضية إلى أن هناك آمالاً كبيرة معلقة أن يستمر الرباعي المصري في البطولات الإفريقية لأبعد نقطة، هذا الموسم، على غرار النسخة الماضية، حيث صعد الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا وتوج المارد الأحمر باللقب، بينما صعد بيراميدز إلى نهائي الكونفيدرالية ولكن خسره لحساب نهضة بركان المغربي.

الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه

ويخوض الأهلي غمار بطولة دوري أبطال إفريقيا بداية من دور الـ 32، حيث يواجه المارد الأحمر نظيره سونيديب بطل النيجر، في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب.

وسافرت بعثة الأهلي إلى النيجر استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الذهاب.

ورحلت بعثة الأهلي بدون المدير الفني للمارد الأحمر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالإضافة إلى الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، نظرًا لإصابتهم بفيروس كورونا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى نيامي عاصمة النيجر، عند منتصف الليل، حيث كان في استقبال البثعة سفير مصر في النيجر، واطمئن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ورئيس البعثة على كافة إجراءات الإقامة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبي الفريق في النيجر، من خلال التواصل مع كيفين جونسون مساعده والقائم بأعمال المدير الفني في هذه المباراة.

وتم إجراء تعقيم مستمر لمقر بعثة الأهلي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه من المقرر أن يخوض الفريق تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة سونيديب.

وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلي أن يطمئن على البعثة وكافة الأمور قبل الخاصة بالفريق قبل اللقاء المرتقب.

وخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية ظهر اليوم من أجل الكشف عن فيروس كورونا، وفق البروتوكول الصحي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك يقترب من الصعود دون أن يلعب

أما الزمالك ممثل مصر الآخر في دوري أبطال إفريقيا فينتظره مواجهة في المتناول أمام جازيل بطل التشاد، لكن المباراة مهددة بالإقامة بعد تعذر وصول الفريق التشادي إلى مصر.

وتم منع بعثة جازيل من السفر إلى مصر بقرار من وزير الرياضة، نظرا لوجود خلافات مع اتحاد الكرة.

وعلى الفور حاولت إدارة جازيل التدخل لحل هذه المعضلة من أجل السفر لخوض المباراة لكن تم رفض الأمر.

وينتظر الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتأهل الفريق إلى دور المجموعات من دوري الأبطال، حيث كان هناك اتفاقا على أن تقام مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة، على أن يتحمل النادي الأبيض تكاليف جازيل التشادي طوال فترة إقامته بمصر والمقدر بـ 17 يوما.

أما عن صفوف الزمالك فلا يوجد أي غياب يذكر للفريق باستثناء محمد عبد السلام الذي تعرض لإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يخضع لعزل طبي وفق البروتوكول الصحي.

ومن المقرر أن يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز

أما فريق بيراميدز وصيف النسخة الأخيرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فيستعد لخوض مباريات البطولة، بمواجهة أمام فريق الاتحاد الليبي، حيث من المقرر أن تقام المباراة على استاد الإسكندرية.

وقبل المباراة خضع لاعبو بيراميدز لمسحة طبية جاءت جميعها سلبية، قبل المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز مرانه الأخير فى السادسة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية، والذي سيرسم بعده المدير الفني للفريق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الشكل النهائي لخطته للمباراة.

وهناك جاهزية تامة للقوة الضاربة لبيراميدز المتمثلة في كل من رمضان صبحي وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى جون أنطوي مهاجم الفريق.

المقاولون العرب

وينتظر المقاولون العرب مواجهة مرتقبة أمام فريق النجم الساحلي التونسي في دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفيدرالية، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقبل هذه المواجهة أعلن نادي المقاولون العرب إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وإعادة مسحة لاعبين، وسلبية بقية أعضاء الفريق، حيث أشار النادي في بيانه أن مسحة عماد النحاس مدرب الفريق جاءت سلبية، وكذلك جهازه المعاون.

وأكد النادي أيضًا على أنه لا توجد أي أعراض لدى المصابين، وأن حالتهم مستقرة، وخضعوا للعزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

ويعاني المقاولون العرب من حالة اهتزاز كبيرة للغاية، حيث تعرض الفريق لهزيمتين في أول جولتين من الدوري أمام كل من الزمالك في الافتتاح بجانب الهزيمة أيضًا في المباراة الثانية أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد.

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