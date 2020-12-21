تحسن الحالة الصحية لموسيماني وتوقعات بسلبية المسحة الأخيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي المصري، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خضع لمسحة كورونا اليوم بعد تحسن حالته وسط توقعات أن تكون مسحة سلبية.

وقال محمد شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى تحسنت حالته بشكل كبير وأصبحت مستقرة وخضع لمسحة كورونا اليوم ويتوقع أن تكون سلبية، فيما غادرت زوجته وابنته المستشفى بعد تعافيهما تماماً".

وأضاف محمد شوقي، "فترة التعافي من كورونا تكون طبقاً لمناعة كل شخص، وكل اللاعبين المصابين بكورونا في فريق الأهلي حالتهم مستقرة ولم تظهر عليهم أعراض وسيخضعون لمسحة جديدة تظهر مصيرهم خلال الساعات المقبلة".

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن بعثة الأهلي في النيجر حرصت على إجراء عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، ويقوم نور محمد، مسئول المهمات الموجود مع البعثة، بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري لمكافحة فيروس كورونا.

وشهد مقر إقامة الفريق بالعاصمة نيامي تطبيقا مشددا للإجراءات الطبية، من حيث ارتداء الكمامات، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب الجنرال «سينى كونتشي» فى العاصمة نيامي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز