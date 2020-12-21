منافس الزمالك يشكو وزير الرياضة بعد منعه السفر إلى مصر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تقدم نادي جازيللي التشادي بشكوى ضد وزير الشباب والرياضة في بلاده بسبب قرار الوزير الخاص بمنع فريق كرة القدم من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا، وتلقى مسؤولو الزمالك إخطارا رسميا من نادي جازيللي بطل تشاد، يفيد بعدم قدرة الفريق على الحضور لمصر، وكانت أزمة أحاطت بوصول بعثة جازيللي التشادي بسبب مشاكل مع وزير الرياضة، الذي رفض منح الفريق تصريحات السفر خلال الأيام الماضية.

كما أكد سالم محمد وكيل لاعبين، والذي حصل في وقت سابق على حقوق البث التليفزيوني لمباراتي الزمالك وجازيللي، تلقيه لخطاب رسمي من رئيس الفريق التشادي، بعدم قدرته على السفر، وبالتالي يعد فريقه منسحبا من مواجهة الزمالك، ليتأهل بطل مصر مباشرة لدور المجموعات.

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