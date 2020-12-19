مصر تطلب إعادة مباراة منتخبها للشباب مع تونس

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا للجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للشباب بسبب عدم اعتماد قائمة "الفراعنة" أمام منتخب تونس "نسور قرطاج".

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد المصري: "قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي

كان من المفترض إقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة. في الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الإفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها".

وكان الاتحاد المصري قد نشر بيانا في وقت سابق اليوم أعلن فيه أن اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي.

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