خسارة مصر من تونس بسبب «كورونا»

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم، المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب، إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب مع نظيره التونسي بالجولة الثانية بالبطولة وخسارة المنتخب المصري واحتساب النتيجة والنقاط الثلاث لصالح تونس، نظراً لعدم اكتمال قائمة المنتخب المصري للمباراة، ورفض اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة اللاعب أحمد كوكا، واستبعاده من القائمة، ما يعني إصابة 16 لاعباً بالمنتخب بفيروس «كورونا» وتوافر 14 لاعباً فقط في حين تشترط اللوائح وجود 15 لاعباً.

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