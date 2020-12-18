"الانضباط السعودية" تخصم 18 نقطة من الوحدة و33 من نجران

المصدر: البيان الرياضي

أصدرت لجنة الإنضباط بالإتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم عقوبات قوية بحق أندية الدوري السعودي كان أكبرها حرمان نادي الوحدة من 18 نقطة خلال الموسم الحالي، حيث قررت لجنة الإنضباط في الإتحاد السعودي لكرة القدم خصم 18 نقطة من نادي الوحدة خلال الموسم الحالي بسبب عدم تنفيذ النادي للقرارات الصادرة عن غرفة المنازعات، بالإضافة إلى أن لجنة الإنضباط بالإتحاد منعت وليد باخشوين لاعب الوحدة من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة كاملة.

ومن العقوبات المفروضة أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على الهلال لقيام مسؤول نادي الهلال فهد المفرج بالدخول إلى أرض الملعب.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لغياب مدرب نادي العين مايكل هاينز سكيب عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة القادسية.

فيما تم خصم 3 نقاط من الرائد لإمتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات وتسقط عنه العقوبة في حال نفذ القرار خلال فترة 30 يوماً.

وكان آخر القرارات هو خصم 33 نقطة من فريق نادي نجران، لامتناعه عن تنفيذ بعض قرارت غرفة فض المنازعات ايضاً بدون أي مهلة تذكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز