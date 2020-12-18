إكسبو دبي 2020 يقترب من رعاية الدوري السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “الرياضية” السعودية عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع إكسبو دبي 2020 للانضمام إلى رعاة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الرابطة ألغت عقدي شنايدر والمسافر راعيي الدوري “بالتراضي” بسبب أزمة جائحة كورونا.

وبيّنت المصادر أن الرابطة أبلغت أندية دوري كأس محمد بن سلمان، في خطاب رسمي أمس، تعليقها لعرضين من شركتين طلبتا الحصول على امتياز حصرية لبيع وتسويق الحقوق التجارية المملوكة من الرابطة والمتعلقة بمسابقة الدوري “بخلاف حقوق النقل التلفزيوني”.

وأوضحت الرابطة في الخطاب عدم إمكانية المفاضلة بين العرضين في الوقت الحالي بسبب تباين عناصر كل عرض، بعد دراسة من إدارة التسويق، وأنه سيتم تعليقهما حتى يتم تعديل اللائحة التجارية والتسويقية.

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