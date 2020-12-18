تقارير: الأهلي المصري يتوج بلقب نادي القرن "21" في جائزة جلوب سوكر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير عن تتويج النادي الأهلي المصري بجائزة جلوب سوكر المقدمة من مجلس دبي الرياضي بلقب "نادي القرن" والأكثر تتويجاً بالبطولات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت شبكة " Africans Got Football " المتخصصة في تغطية أخبار الكرة الأفريقية وفقاً لموقع " اليوم السابع"، إن مجلس دبي سوف يوجه دعوة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم 27 ديسمبر.

وكشفت جوائز جلوب سوكر، والتي تقوم على تنظيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سنوي، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في القرن الـ 21، والمقرر إقامتها في 27 ديسمبر المقبل.

وتعد جوائز جلوب سوكر هذه المرة، نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل في القرن الـ 21 خلال الفترة من 2001 حتى 2020.

وتواجد النادي الأهلي في قائمة الأندية المرشحة لنيل جائزة جلوب سوكر، كأفضل نادي خلال القرن الـ 21، مع عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.

فيما ينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز