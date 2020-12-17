العين يُكمل المفاجآت في كأس الملك بالسعودية

المصدر: البيان الرياضي

تواصلت المفاجآت في كأس الملك بالسعودية، بعدما حجز العين مقعده في الدور ربع النهائي باقصائه مضيفه الأهلي بفوزه عليه 2-صفر، في حين واصل الاتحاد مستوياته المميزة بعدما اكتسح مضيفه الوحدة 3-صفر، في ختام الدور ثمن النهائي للمسابقة.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي حيث سيستضيف النصر نظيره العين، وسيحل الفتح ضيفاً على الاتحاد، وسيلعب التعاون أمام ضيفه القادسية، وسيلتقي الباطن أمام ضيفه الفيصلي.

وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" فجّر العين مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى مضيفه الأهلي بفوزه 2-صفر.

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