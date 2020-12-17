إصابات جديدة بكورونا في صفوف منتخب الشباب المصري قبل مواجهة تونس

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف منتخب مصر للشباب وهما اللاعبان محمود صابر ، وأحمد نبيل كوكا، وفقاً لصحيفة " اليوم السابع".

وفوجئ مسئولو المنتخب باتحاد شمال أفريقيا يخطرهم بإصابة اللاعبين بعد أن أخطرهم من قبل بسلبية مسحة 14 لاعبا وإيجابية 14 أخرين، لتتعقد الحسابات في صفوف المنتخب حيث أصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة الغد أمام تونس 14 لاعبا فقط وهو عدد غير كاف لخوض اللقاء كما حدث في مباراة ليبيا الأولى التي تم اعتبار الفراعنة مهزومين فيها 3-0.



ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا ، وأحمد حسام، لاعب الجونة، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.



كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا.



وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد.



واختتم منتخب الشباب تحت 20، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا.

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