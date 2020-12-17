الفتح يقصي الهلال من كأس الملك في السعودية

المصدر: البيان الرياضي

فجّر الفتح مفاجأة من العيار الثقيل بعد اقصائه حامل اللقب مضيفه الهلال بفوزه عليه 2-صفر، ليصعد للدور ربع النهائي، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وقدّم الفتح أداءً تكتيكياً مميزاً خلال اللقاء حيث مالت له الأفضلية في حين أن الهلال لم يظهر بمستواه خاصة في الشوط الأول وعند الدقيقة 55 تمكن المغربي مراد باتنة لاعب الفتح من افتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وعند الدقيقة 88 نجح الفتح باستغلال اندفاع الهلال ونظم هجمةً مرتدة بدأت عن الخطير مراد باتنة الذي اخترق دفاع الهلال ومرر الكرة لزميله الجزائري سفيان بن دبكة الذي حولها في الشباك، لتنتهي المباراة بفوزهم 2-صفر.

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