فيفا يخطر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري بتشكيل لجنة جديدة خلال ساعات

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التي حددها الفيفا في خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".



وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، قد قررت تجميد اجتماعاتها الرسمية لحين وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية ليصبح عددها 3 فقط، بعدما تواصل عمرو الجنايني مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين آخر موعد للجنة.

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