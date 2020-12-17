محمد صلاح وعلي معلول يتصدران التشكيل الأفضل في أفريقيا 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في كرة القدم "IFFHS" عن التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين في قارة أفريقيا لعام 2020 الذي ضم الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعلي معلول لاعب الأهلي.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن تشكيلة أفضل اللاعبين في القارة السمراء لعام 2020، التى تكونت من أندري أونانا "أياكس الهولندي" في حراسة المرمى وفي خط الدفاع أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" وكاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" ونايف أجورد "رين الفرنسي" وعلي معلول "الأهلي" المصري.



وفي وسط الملعب حكيم زياش "تشيلسي الإنجليزي" وإدريسا جاي "باريس سان جيرمان" ورياض محرز "مانشستر سيتي الإنجليزي".



وفي الهجوم ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" وبيير إيمريك أوباميانج "آرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول الإنجليزي".

وتألق الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي خلال مباراة فريقه ضد توتنهام التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الدولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جعلته متصدرا لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفاً.

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