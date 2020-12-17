رئيس اتحاد الكرة الإماراتي يلتقي مدرب المنتخب الأول فان مارفيك

المصدر: دبي- البيان الرياضي

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد لكرة القدم اليوم بمدرب منتخب الامارات الوطني فان مارفيك بعد وصولة الى الدولة لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة التي تشهد خوض المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل، حيث يواجه الأبيض في الدولة نظيره منتخب ماليزيا يوم 25 مارس ، فيما يواجه منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا يوم 30 من ذات الشهر ، وفي شهر يونيو المقبل يستضيف منتخبي تايلند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو .

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع مارفيك حول المرحلة المقبلة التي تتطلب جهوداً مضاعفة من أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل المنتخب، مطالباً الجميع بالوقوف خلف المنتخب ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة.

حضر اللقاء يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وقام المدرب بتوقع التعاقد رسمياً بتوليه قيادة الأبيض بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وسيتواجد المدرب اليوم في ستاد زعبيل لمتابعة أحداث مباراة الوصل والجزيرة ضمن الأسبوع العاشر لدوري الخليج العربي ، وغداً في ستاد آل مكتوم لمتابعة أحداث مباراة النصر والعين وذلك بحضور جهازه المساعد .

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