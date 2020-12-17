كافين يقود الأهلي المصري بعد إصابة موسيماني بكورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، لمسحة طبية جديدة اليوم الخميس، لتحديد موقفه من مباراة فريقه أمام المحلة غداً الجمعة، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي حالة إن جاءت نتيجتها سلبية، سيقوم المدرب الجنوب إفريقي بقيادة الفريق بصورة طبيعية في لقاء المحلة، أما إذا جاءت إيجابية، فستشهد مقاعد دكة الأهلي تغيراً ملحوظاً أمام المحلة، ليتولى مواطنه كافين جونسون، المدرب العام في الجهاز الفني، قيادة الفريق، ويعاونه سامي قمصان.

ويتواجد موسيماني في إحدى مستشفيات العزل لمزيد من الرعاية الصحية، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة إيجابية، والتي أجراها خلال الساعات الماضية، كما تحدد نتيجة فحص اليوم، موقفه من لقاء مضيفه سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن درب كافين جونسون البالغ من العمر 62 عاماً، العديد من الأندية في جنوب إفريقيا، مثل بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت يونايتد وأمازولو وبلاك ليوباردز، فيما سبق وفاز الأهلي في الجولة الأولى من الدوري على مصر المقاصة 3-1، فيما تعادل غزل المحلة أمام سموحة 1-1.

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