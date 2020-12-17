تأزم موقف منتخب الشباب المصري بعد مسحة كورونا الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

تأزم موقف فريق منتخب الشباب المصري المتواجد في تونس بعد ظهور نتيجة المسحة الجديدة لكورونا اليوم وذلك إثر الكشف عن إصابة14 لاعباً بكورونا.

وأعلنت بعثة منتخب مصر للشباب، نتيجة المسحة الخاصة التي أجريت للاعبي الفراعنة الصغار بعد أزمة الانسحاب من مباراة ليبيا، بسبب إصابة 14 لاعبًا بالكورونا وكذلك ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب.

وقال بيان صادر عن بعثة منتخب الشباب قبل قليل: "ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة تونس غدا، والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا" بحسب صحف مصرية.

ويصل صباح اليوم أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب خط وسط سيراميكا، ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة على ستاد "رادس".

ويلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره التونسي غدًا، الجمعة، بعد غيابه عن المباراة الأولى ضد ليبيا واحتسابها لصالح الأخير.

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