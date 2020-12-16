الهلال السوداني يهزم «كاف»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن نادي الهلال السوداني عن كسب الاستئناف الذي دفع به للمحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال النادي بحسب الموقع الرسمي: إن المحكمة الرياضية قلصت العقوبة المفروضة على الهلال بحرمانه من الجماهير لمباراتين بدلاً عن أربع، وتقليص الغرامة المالية من 100 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، كما وجهت «كاس» إنذاراً لنادي الهلال بعدم عودة جماهيره للسلوك غير الرياضي في المباريات الإفريقية المقبلة.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني عن إجراء قرعة الدوري الممتاز للنسخة الـ26 في الحادي والعشرين من ديسمبر، وأمنت على انطلاقة المنافسة في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وقررت اللجنة إقامة قرعة الدوري الوسيط في الثاني والعشرين من ديسمبر، وستلعب مباريات الجولة الأولى من المنافسة أحد أيام الثاني والثالث من يناير بالمجموعات الثلاث التي تم التأمين عليها لإقامتها في مدن «كسلا، ودمدني، والأبيض».

وتضم مجموعة كسلا كلاً من الفلاح عطبرة، الأهلي عطبرة، الميرغني كسلا، النيل حلفا، المريخ بورتسودان، المتمة شندي والأهلي القضارف.

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