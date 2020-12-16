الرياض تفوز بتنظيم دورة الألعاب الأسيوية 2034

المصدر: البيان الإلكتروني

انضمت الرياض رسمياً إلى منظمي دورة الألعاب الآسيوية، بعد إسناد مهمة تنظيم نسخة 2034 إلى المملكة العربية السعودية.

وينظم الحدث كل أربع أعوام من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، حيث يتشابه مع نظام المنافسات في دورة الألعاب العالمية الأولمبية، وتمنح فيه ميداليات ذهبية للفائز الأول وفضية للفائز الثاني وبرونزية للثالث وفي مختلف الألعاب.

ونظمت 9 دول آسيوية، في الفترة ما بين 1951 حتى اليوم، بطولات الألعاب الآسيوية، والتي يشارك فيها مختلف الدول داخل القارة في الألعاب والرياضات المسموح بها كافة.

وتعتبر دولة تايلاند هي الأكثر تنظيماً للأسياد في 4 مناسبات، أعوام 1966، 1970، 1978، و1998، وبعدها كوريا الجنوبية 3 مرات عامي 1986 و2002، و2014، ثم الهند في مناسبتين عامي 1951 و1982، والصين عامي 1990 و2010، واليابان عامي 1958 و1994، وإندونيسيا مرتين عامي 1962 و2018.

وبدأ تنظيم الألعاب الآسيوية بنظامها الأساسي في عام 1951، حيث استضافة الهند وعاصمتها نيودلهي النسخة الأولى، وبعدها أقيمت 17 نسخة أخرى ليبلغ العدد النهائي 18 حتى عام 2018، والذي شهد إقامة المسابقة الماضية في جاكرتا الإندونيسية.

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