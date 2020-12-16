"الكاف" يفجر مفاجأة: 21 مدرباً خارج دوري الأبطال والكونفدرالية بسبب الرخصة A

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدرباً لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وأرجع الاتحاد الأفريقي، هذا إلى عدم حصول هؤلاء المدربين على الرخصة "A" من "كاف"، وهو ما قد يحرمهم من التواجد على مقعد القيادة الفنية للأندية في المسابقتين.

وأكد كاف، في بيانه أن المدربين المستهدفين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء أفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكشف عن أسماء هؤلاء المدربين الذين ما زالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.

وشدد الاتحاد الأفريقي على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التطوير التى يتبعها، والتي تهدف لزيادة قوة وفاعلية بطولاته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز