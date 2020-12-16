إصابة موسيماني مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة فريقه مع غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وتعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر.

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