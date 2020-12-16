إيجابية المسحة الثانية الخاصة بمنتخب مصر للشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت نتيجة المسحة الثانية الخاصة بمنتخب مصر للشباب المتواجد في تونس للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا، التي أجريت للاعبين الأربعاء، بعد إعلان انسحابهم من المباراة الافتتاحية أمام ليبيا.

وأكدت نتيجة المسحة الثانية استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 أخرى، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري ما زال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان المسؤولون عن المنتخب قاموا باستدعاء أحمد حسام، مدافع الجونة، ومصطفى ميسي، لاعب خط وسط سيراميكا، ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة على استاد رادس.

واعتبرت اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، منتخب شباب الفراعنة خاسرا أمام ليبيا، حال انسحابه بعدما ضرب فيروس كورونا صفوفه، وامتلاكه 14 لاعبا، وهو لا يمثل الحد الأدنى للعب المباراة، والذي يتطلب تواجد 15 لاعبا على الأقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز