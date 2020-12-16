السعودية تطلب إيقاف التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية بعد العطل التقني

المصدر: دبي- البيان الرياضي

طالب الوفد السعودي المتواجد في سلطنة عمان إيقاف عملية التصويت الإلكتروني لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 بعد حدوث عطل تقني، وبدأت عملية التصويت ظهر اليوم على اختيار المدينة الفائزة باستضافة الدورة ولكن تم تأجيل عملية التصويت الإلكتروني لمدة 15 دقيقة لحين إصلاح العطل التقني.

وطلب الوفد السعودي من المجلس الأولمبي الآسيوي إيقاف التصويت الإلكتروني بعد اكتشاف إمكانية تلاعب تقني في الجهاز الرئيسي الذي يدير عملية التصويت في قاعة الانتخابات، وجاء طلب الوفد السعودي بإيقاف التصويت الإلكتروني بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج.

وستكون المرة الأولى التي يجري فيها التصويت لاختيار مدينة لاستضافة هذه الألعاب منذ عام 2012، وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأوليمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية، حيث يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.

وأقيمت النسخة الماضية من الألعاب الآسيوية في جاكرتا وبالمبانغ الإندونيسيتين عام 2018، وتقام الدورة التاسعة عشرة في مدينة هانغزهو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، والنسخة التي تليها في أيتشي - ناغويا باليابان عام 2026.

وانطلقت الألعاب الآسيوية عام 1951، وأقيمت نسختها الأولى عام 1951 في نيودلهي بالهند، وتحظى الجمعية العمومية بمشاركة واسعة من رؤساء ومندوبي اللجان الأولمبية الآسيوية الوطنية الـ45، حيث يحضر ممثلو أكثر من 30 لجنة الاجتماع في مسقط، في حين ستشارك اللجان الأخرى من خلال الاتصال المرئي بسبب تفشي جائحة كورونا، وتحولت قاعات فندق ماريوت في مسقط إلى اجتماعات ثنائية على المستوى السعودي ومسؤولي اللجان الوطنية الأولمبية..

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