شباب مصر يرفضون الانسحاب من البطولة الأفريقية

المصدر: البيان الرياضي

رفض لاعبو منتخب مصر للشباب لكرة القدم، العودة إلى بلدهم على متن طائرة خاصة، مؤكدين رغبتهم في استكمال مشاركتهم في بطولة شمال أفريقيا التي انطلقت اليوم في تونس، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا، ومن بعدها كأس العالم.

وتمسك اللاعبين بالبقاء في تونس، بل وأعلنوا التحدي وقدرتهم على التأهل، رغم إعلان إصابة أكثر من 16 لاعباً بفيروس كورونا، بالإضافة لمدرب المنتخب ربيع ياسين، وهو ما منعهم من خوض مواجهتهم الأولى اليوم أمام منتخب ليبيا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة المصري، أنه بعد قرار الاتحاد الأفريقي "الكاف"، باعتبار منتخب مصر للشباب مهزوماً 0-3، أمام منتخب ليبيا اليوم، عرض على ربيع ياسين، سفر اثنين من اللاعبين المقيدين في قائمة البطولة إلى تونس

ودخول القائمة وخوض مباراة ليبيا في التصفيات.

وأوضح المصدر، أن ربيع رفض عرض "الكاف"، وأصر على المشاركة بـ 14 لاعباً فقط جاهزين للقاء، وهو ما رفضه "الكاف"، لأن لائحة البطولة تشترط 15 لاعباً في قائمة المباراة، وأشار إلى إن ربيع قيد 30 لاعباً في القائمة للمشاركة في التصفيات، ولكنه سافر إلى تونس بـ 28 لاعباً.

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