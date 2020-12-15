الأهلي المصري يحتمي من كورونا بطائرة خاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب جهاز الكرة في الأهلي المصري من إدارة النادي القاهري السفر للنيجر لمواجهة فريق سونيديب بدوري الأبطال عبر طائرة خاصة تجنباً للإرهاق والإجهاد، خاصة وأن الرحلة ستكون طويلة، والأهم كإحدى الإجراءات الاحترازية التي يتطلع الجهاز الفني لتطبيقها ضد فيروس كورونا في رحلة النيجر المرتقبة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي إلى النيجر يوم 19ديسمبر لمواجهة فريق سونيديب يوم 23 من ديسمبر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة التي توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة.

ويتطلع الأهلي المصري لتوفير كل سُبل الراحة والتركيز للفريق في رحلة النيجر المرتقبة خاصة وأن الرحلة قد تستغرق أكثر من 10 ساعات طيران، كما يرغب الأهلي في الحفاظ على سلامة لاعبيه وحمايتهم من فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن السفر للنيجر بطائرة خاصة قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، موضحاً أنه من الأفضل السفر فعلاً بطائرة خاصة توفيراً للوقت وبهدف إراحة اللاعبين.

وأكد مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن الأمر سيتم حسمه في غضون الساعات المقبلة بالتنسيق بين جهاز الكرة ومجلس الإدارة وسيتم اتخاذ القرار الأنسب للفريق، موضحاً أن اللاعبين جاهزين لجميع الاحتمالات وقادرون على مواجهة كل الصعاب بهدف تحقيق الانتصارات والبطولات ولإسعاد الجماهير.

ويرغب الأهلي في السفر بطائرة خاصة لعدم تكرار "صدمة" منتخب الشباب المصري الذى وصل تونس خلال اليومين الماضيين قبل أن يتم اكتشاف إصابة 17 لاعباً في الفريق بكورونا، إلى جانب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب قبل ساعات من مواجهة ليبيا في افتتاح بطولة شمال إفريقيا المقامة حالياً بتونس.

واستهل الأهلي المصري رحلة الدفاع عن لقب الدوري مساء الأحد الماضي بالفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف لهدف، وسيلعب مع غزل المحلة يوم 18 الجاري، ثم يسافر بعد اللقاء بساعات قليلة للنيجر لبدء رحلة الدفاع عن اللقب الافريقي.

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