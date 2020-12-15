بيراميدز ينفي رحيل رمضان صبحي لنادي الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مسئولو نادى بيراميدز أن كل مايتردد عن رحيل رمضان صبحي لنادي الزمالك وأستبداله بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كلام خيالي ليس له أي أساس من الصحة، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وكشف مصدر بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي هو مشروع نادي بيراميدز وليس مجرد لعب في صفوف فريقه الكروي، وأي كلام عن بيعه أو أستبداله في الوقت الحالي من وحي كاتبه فقط لأن صبحي موهبة كبيرة لا تتكرر في الملاعب كثيرا.

وأضاف المصدر أن مصطفى محمد مهاجم جيد بالطبع، ولكن إذا فكرنا في أستبدال صبحي يكون مكان الأرجنتيني ميسي أو البرتغالى رونالدو فقط .

وكانت انباء قد ترددت عن وجود صفقة أستبدال بين ناديا بيراميدز والزمالك بانتقال رمضان صبحي لاعب السماوي إلى الأبيض مقابل رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك لبيراميدز.

وعاقبت لجنة مسابقات باتحاد الكرة ايقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد طرده عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2-1 بسبب تجاوزه مع الحكم محمد صباحي.

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