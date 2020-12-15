بسبب كورونا.."الكاف" يعتبر منتخب الشباب المصري منسحبا أمام ليبيا

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبار المنتخب الوطني المصري للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا ومهزوما 3-0 وفقا للائحة، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

يذكر أن منتخب الشباب، توجه منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وقال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري أنه على تواصل مع وزير الطيران لتجهيز طائرة خاصة تعيد منتخب الشباب من تونس إلى مصر في أسرع وقت بعد تعرض عدد من اللاعبين للاصابة بفيروس كورونا وعدم مشاركته في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا، وفقاً لصحيفة " اليوم السابع".

وكان الدكتور أشرف صبحى قد أكد من قبل إصابة 13 لاعبا من منتخب الشباب بفيروس كورونا بخلاف الفنيين من بعثة المنتخب المتواجدة في تونس، وتواصل مع البعثة هاتفيًا للاطمئنان على المصابين، مضيفا أن هناك مسحة أخرى ستبين المصابين بالإضافة إلى أن المصابين لا يوجد عليهم أى أعراض.



وكان الدكتور وليد منصور، طبيب منتخب الشباب، أكد أن لاعبى المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، مضيفا: "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس.



وأضاف طبيب منتخب الشباب: "اللاعبون خاضوا تدريبًا قويًا بالأمس، وبلغة الكرة قطعوا بعض ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم، ما يؤكد أن الموضوع ليس مريحًا إطلاقًا لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".

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