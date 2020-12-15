مصر تحصد لقب «شطرنج العرب» بـ 11 ميدالية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توجت مصر بلقب البطولة العربية للشطرنج للفئات السنية بحصولها على 11 ميدالية ملونة بواقع 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و ميدالية برونزية واحدة، وجاءت الجزائر في المركز الثاني بـ 9 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات و4 ميداليات فضية و 2 ميدالية برونزية ثم المملكة الأردنية الهاشمية في المركز الثالث بـ 4 ميداليات منها 2 ذهبية و2 برونزية.

واختتمت بطولة الفئات السنية للذكور والإناث على الاونلاين منافساتها السبت الماضي، بمشاركة ما يزيد عن 1000 لاعب ولاعبة لكلتا المرحلتين التمهيدية والنهائية من 21 دولة عربية، وشهد الختام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، حيث تقدم بالشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة برئاسة الاستاذ الدولي سامي سفاريني.

وصرح رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أنه رغم الوضع الناتج عن انتشار جائحة كورونا عبر العالم إلا أن الاتحاد العربي للشطرنج تمكن من استكمال تنظيم معظم البطولات الواردة ضمن أجندة بطولاته لعام 2020 باستثناء بطولة الرجال والسيدات، معرباً عن أمله في انتهاء هذه الجائحة وان نتمكن من تنظيم كافة البطولات والأنشطة الرياضية العالمية في العام المقبل.

نتائج

وأسفرت بقية النتائج عن تتويج المملكة المغربية بالمركز الرابع ب 6 ميداليات منها ميدالية ذهبية واحدة وميدالية فضية واحدة وأربع ميداليات برونزية وحصلت دولة فلسطين على 5 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية واحدة وأربع ميداليات فضية وحصلت الجمهورية العربية السورية على 5 ميداليات منها ميدالية ذهبية واحدة و2 ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية ثم الجمهورية اللبنانية ب 4 ميداليات ملونة منها واحدة ذهبية وثلاث ميداليات برونزية وأحرزت الإمارات 3 ميداليات ملونة بواقع ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة وحصلت تونس على ميدالية برونزية واحدة.

يذكر أن، الاتحاد العربي للشطرنج رصد جوائز نقدية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة للإناث والذكور بمبلغ 8400 دولار أمريكي.

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