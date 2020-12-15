الكويت والعربي يتصارعان اليوم على الكأس السوبر الكويتية

المصدر: أ ف ب

يسعى نادي الكويت إلى لقب خامس والعربي إلى تتويج ثالث، عندما يتواجهان اليوم الثلاثاء على استاد جابر الدولي في مباراة الكأس السوبر الكويتية لكرة القدم في نسختها الـ14.

وتوّج الكويت بالكأس، التي انطلقت المنافسة عليها في العام 2008، أربع مرات في 2010 و2015 و2016 و 2017، ويعتبر الوحيد الذي احتفظ بها لثلاثة مواسم متتالية.

أما "الأخضر"، فأحرز لقب النسخة الأولى 2008 وفي 2012، وبالتالي يبحث عن أول تتويج منذ 8 أعوام.

ويتصدر القادسية السجل الذهبي للمسابقة بـ 6 ألقاب، علماً بأن لقب البطولة لم يخرج عن الثلاثي الكبير.

وقرّرت لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة من دون خوض شوطين إضافيين، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ويدخل الكويت المباراة بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي فيما يخوضها العربي باعتباره حامل لقب كأس الأمير للموسم ذاته.

وللعام الثاني تواليا، تقام مباراة الكأس السوبر في منتصف الموسم، بعدما لعبت في النسخ العشر السابقة في مطلعه.

يخوض الكويت اللقاء بقيادة المدرب محمد عبدالله الذي خلف الهولندي رود كرول المقال، مدعوماً بمحترفيه الخمسة العاجي جمعة سعيد، الفرنسي عبدول سيسوكو، الإسباني أجاي ديمبيلي، والتونسيين رامي البدوي وأحمد عكايشي.

وفي الجانب الآخر، يخوض العربي المباراة بقيادة المدربين المؤقتين أحمد العثمان ويوسف الرشيدي اللذين خلفا اللبناني باسم مرمر المقال بعد الخسارة المفاجئة من برقان في الدوري، علماً بأن مرمر قاد الفريق لتحقيق كأس الأمير قبل ذلك.

وبعد انتظار طويل، تعاقدت إدارة "الأخضر" مع مدرب جديد هو الكرواتي انتي ميشا، والذي سيصل البلاد قريباً لقيادة الفريق في ما تبقى من منافسات الموسم.

ويعود إلى الفريق اليوم الثلاثاء قائده عبدالله الشمالي والمدافع جمعة عبود اللذان غابا عن لقاء خيطان الأخير في الدوري بداعي الإيقاف، فيما لم تتضح الصورة حول جاهزية أحمد إبراهيم الذي غادر الملعب في الشوط الأول من المباراة ذاتها بعدما شكا من إصابة عضلية.

ووضح تأثير استعادة العربي لعدد من عناصره المهمة أخيراً مثل المدافع السوري الدولي أحمد الصالح، والمهاجم الليبي سنوسي الهادي واللاعب الشاب بندر السلامة.

سجل المسابقة:

2008: العربي

2009: القادسية

2010: الكويت

2011: القادسية

2012: العربي

2013: القادسية

2014: القادسية

2015: الكويت

2016: الكويت

2017: الكويت

2018: القادسية

2019: القادسية

2020: الكويت أو العربي.

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