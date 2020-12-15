كأس السوبر بين الكويت والعربي اليوم

المصدر: (الكويت - أ ف ب)

يلتقي اليوم فريقا الكويت «بطل الدوري»، والعربي «بطل كأس الأمير»، باستاد جابر الدولي في مباراة الكأس السوبر الكويتية لكرة القدم في نسختها الـ14، ويسعى فريق الكويت إلى لقب خامس، والعربي إلى اللقب الثالث، حيث تُوج فريق الكويت بالكأس أعوام 2010 و2015 و2016 و2017، أما العربي فأحرز لقب النسخة الأولى 2008 وفي 2012، ويبحث عن التتويج، بعد 8 أعوام. وقرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة من دون خوض شوطين إضافيين، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

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