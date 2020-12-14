السعودية تسلم ملف استضافة كأس آسيا 2027

المصدر: دبي - البيان

سلم سفير المملكة العربية السعودية في ماليزيا، الدكتور محمود بن حسين قطان، اليوم "الاثنين" الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2027، إلى جينهو يو مدير ملف استضافة البطولة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان الوفد السعودي المكلف بتقديم الملف، قد التقى "الأحد"، برئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأمين العام للاتحاد داتو وندسور جون، في العاصمة البحرينية المنامة، لتقديم الملف الرسمي لاستضافة كأس آسيا 2027، حيث تعذر سفر الوفد إلى ماليزيا لتقديم الملف نظرًا لقيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وقال السفير الدكتور محمود بن حسين قطان: "من دواعي سروري أن أسلم بشكل رسمي ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027، للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونتمنى أن يكون الفوز حليفنا، لترى القارة الآسيوية الإضافة الكبيرة التي ستنجح المملكة في تحقيقها بإذن الله في استضافة حدث رياضي قاري كبير كهذه البطولة، وفق الدعم غير المحدود الذي تجده كافة القطاعات بالمملكة، والقطاع الرياضي على وجه الخصوص من قيادتنا الرشيدة، التي تولي ذلك اهتمامًا ومتابعة كبيرين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

ومن جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، شكره وتقدير لسفير المملكة لدى ماليزيا، الدكتور محمود قطان لتسليمه الملف السعودي للاتحاد الآسيوي، مبيناً بأن هذا اليوم يمثل خطوة مهمة لتحقيق طموحات المملكة نحو استضافة كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق لتقديم هذا الملف الشامل والقوي، وعن أمله بأن يكون الفوز بشرف الاستضافة حليفهم.

ويشار إلى أن خطوة تقديم الملف الرسمي لاستضافة البطولة الآسيوية، جاءت تتويجًا للجهود المبذولة والعمل الدؤوب طيلة الأشهر الماضية، لتقديم فرصة مهمة للمضي قدمًا نحو تطوير كرة القدم الآسيوية، والانطلاق بها إلى آفاق جديدة لاستضافة بطولة كأس آسيا في المملكة 2027، تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا".



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