إصابة مدرب منتخب مصر للشباب و17 لاعباً بفيروس كورونا

المصدر: دبي ــ البيان

تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب المصري للشباب لكرة القدم خلال مشاركته الحالية في بطولة شمال أفريقيا للشباب، والتي تنطلق غداً الثلاثاء، وحتى 28 ديسمبر الجاري.

وكشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 17 لاعباً من البعثة الموجودة في تونس، مشيراً إلى أن نتائج الاختبارات التي خضع لها جميع أفراد البعثة في مصر، جاءت سلبية قبل السفر إلى تونس، وأكد على عدم وجود اي اجراءات احترازية في فندق الإقامة، والذي تقيم فيه جميع المنتخبات المشاركة.

واكد وليد ماهر المنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب، أنه تم عزل جميع اللاعبين المصابين بالفيروس في حجرتهم، لحين اجراء مسحة ثانية، ستظهر نتيجتها غداً الثلاثاء.

وينتظر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبي غداً الثلاثاء، ويواجه نظيره التونسي يوم 18 ديسمبر الجاري، ثم المنتخب الجزائري يوم 24، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب المغربي يوم 27 من نفس الشهر.

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