السعودية تُسلم ملف استضافة «آسيا 2027»

المصدر: (المنامة - البيان الرياضي)

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، أمس ملف ترشح السعودية «رسمياً »لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وقام وفد سعودي برئاسة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي بتسليم الملف إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، في المنامة، والذي عبر عن تقديره لحرص الاتحاد السعودي على التقدم بطلب استضافة الحدث الكبير.

ويحمل الملف شعار «معاً لمستقبل آسيا»، ويهدف لأن تكون نهائيات كأس آسيا 2027، منصة فريدة لتوفير فرص جديدة للاتحادات الـ 47 الأعضاء في الاتحاد ، للارتقاء بواقع كرة القدم في بلدانهم.

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