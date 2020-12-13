الزمالك يخاطب الأهلي للتنازل عن «قضية القرن»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تواصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك المصري، مع إدارة النادي الأهلي من أجل التنازل عن قضية نادي القرن، التي رفعها الأهلي على الزمالك، وطالب فيها بالحصول على 50 مليون جنيه، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، بعد قيام نادي الزمالك باستخدام شعار لقب نادي القرن، ووضعه على لافتة كبيرة على بوابة النادي، وقت تولي مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وتسعى اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري، إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، وإنهاء القضية بشكل ودي، وهي القضية التي تم تأجيلها إلى 3 يناير المقبل.

لكن يبدو أن الأمور ستزداد تعقيداً في هذا الشأن، حيث أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي سيرفض حالياً التنازل عن القضية، خصوصاً أن الرؤية ليست واضحة داخل الزمالك، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: الأهلي قدم شكوى ضد الزمالك في المحكمة الاقتصادية واستعمل حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادي القرن الأفريقي والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل.

وأضاف: الزمالك يريد أن يفتح صفحة جديدة مع الأهلي وحدث اتصال هاتفي بين إدارة الزمالك الحالية وإدارة الأهلي، وهي ترحب بفتح صفحة جديدة ولكن لن يتم التنازل عن القضية لأن الإدارة السابقة للزمالك لا تزال تلاحق الإدارة الحالية بالقضايا.

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