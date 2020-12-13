رئيس الهلال السوداني عضو بالنادي لأول مرة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وصف مراقبون اكتساب هشام السوباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال السوداني، عضوية النادي لأول مرة، من سلبيات لجان تسيير الأندية السودانية، والتي تأتي بشخصيات معظمها خارج الوسط الرياضي، واعتبر مراقبون التراجع الواضح في العمل الإداري بالأندية سببه وجود هذه الشخصيات التي تسببت في أزمات مستمرة على مستوى الأندية وشغلوا الوسط الرياضي بصراعات لا تنتهي، وكان نادي الهلال قد أعلن عن اكتساب رئيس لجنة التطبيع، السوباط لعضوية النادي.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الهلال: في لحظة تاريخية اكتسب هشام حسن محمد أحمد السوباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال عضوية النادي الأزرق، وذلك بحضور عضو اللجنة ومقّر لجنة العضوية المهندس رامي كمال وقد حملت عضويته الرقم 65777.

وأعرب هشام السوباط عن سعادته الكبيرة بتعزيز حبه وارتباطه بنادي الهلال. وأضاف: سأظل جندياً وفياً للهلال، وأناشد كل الأهلة بممارسة حقهم الديمقراطي باكتساب العضوية، مشدداً على أن العضوية شرف لكل هلالي وعنوان انتماء صادق. وتواصل لجنة العضوية في الهلال عملها خلال الوقت الراهن من أجل حصر العضوية.

فيما طالب الاتحاد السوداني لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي (كاف)، بحل مشكلة مباراتي الأمل عطبرة والمريخ، المقررتين على ملعب استاد الهلال في مدينة أم درمان. ويلتقي الأمل مع ساليتاس البوركيني، في دور الـ32 من الكونفدرالية، 22 من الشهر الجاري، بينما يستضيف المريخ نادي إنييمبا النيجيري في الدور نفسه بدوري الأبطال، في اليوم التالي. وتكمن المعضلة في أن إنييمبا الذي سيحل ضيفاً على المريخ، يجب أن يتدرب على استاد المباراة، قبل يوم على إقامتها وفي توقيتها، وهو ما يتعارض مع مواجهة الأمل عطبرة في الكونفدرالية.

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