صورة مع رئيس الأهلي المصري تُقلب الزملكاوية على «ميدو»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تعرض نجم الزمالك السابق، أحمد حسام «ميدو»، لهجوم حاد من عشاق الزمالك، الذين عبروا عن غضبهم تجاهه بتعليقات هجومية على «تويتر» بعد أن نشر على حسابه الشخصي صورة له مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، وأخرى مع مجموعة من الأشخاص بينهم حسن حمدي رئيس الأهلي السابق وفرج عامر رئيس نادي سموحة.

واعتبرت جماهير الزمالك أن لاعب الزمالك السابق لم يراع مشاعرهم، بينما رد «ميدو» في مقطع فيديو نشره عبر «تويتر»: «على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه وده اللي اتربيت عليه أني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ. ده اللي بعلمه لأولادي أنهم يحترموا الكبير ويحترموا أي حد اجتهد وأخلص لبلده ولعائلته».

في سياق آخر، رد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على بيان نشرته اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي، بشأن الديون المتراكمة والتي بلغت 1.5 مليار جنيه، ما يعني اتهاماً صريحاً لرئيس الزمالك السابق بإهدار أموال النادي،

وقال منصور في بيان، إنه سيرجئ الرد على كل ما ورد من أكاذيب، حرصاً منه على مصلحة الفريق، حتى لا يساهم في فقدان تركيزهم، قبل مباراتهم الأولى بالدوري.

وأضاف: أن اللاعبين يحتاجون للدعم والمساندة في هذا التوقيت، وليس كما فعلت اللجنة المؤقتة التي صدرت لهم اليأس والإحباط.

وأصدرت وزارة الرياضة في مصر قراراً بحل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب مخالفات مالية وإدارية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد بكري الذي تعرض للإصابة بفيروس «كورونا»، وخضع لإجراء مسحة بعد تدهور حالته الصحية، والتي كشفت إصابته بالفيروس، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة خلال الساعات الماضية.

في سياق متصل، قال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالزمالك، إن هناك تهويلاً كبيراً، في حادثة الاعتداء عليه، أول من أمس، وكشف أن الواقعة تتلخص في أن أحد الأشخاص قام بإلقاء حجر على سيارته، أثناء عودته للمنزل من صلاة الجمعة، تسبب في تحطيم الزجاج، وبالتالي أصيب نتيجة تهشم هذا الزجاج.

وأوضح أن البعض ربط الأمر بجماهير الزمالك، وأن هناك مشادة حدثت حول أحوال فريق الكرة وهذا الأمر عار تمامًا من الصحة، وشدد على أن هذا الأمر لن يثنيه عن عمله، وسيحافظ على فريق الكرة.

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