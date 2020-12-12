اليمن.. قذائف الحوثي الغادرة تقتل لاعب كرة قدم ونجله

المصدر: أ ف ب

قتل لاعب كرة قدم يمني مع نجله السبت بينما أصيب آخرون بعد سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على ملعب خلال تدريب رياضي، بحسب مصادر حكومية.

وأفاد مسؤول حكومي في تعز أن قذيفة أطلقها المتمردون "سقطت على ملعب نادي الاهلي أثناء تدريب ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي الطليعة، حيث كان يدرب نجله وأصدقاءه، وتسببت في مقتل اللاعب مع نجله وأيضا إصابة ثلاثة آخرين".

وذكرت وكالة سبأ الرسمية للأنباء أن "القذائف التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي ونجله أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي".

وبحسب الوكالة فإن "ميليشيات الحوثي استهدفت عددا من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذاف الهاون".

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