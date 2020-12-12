انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

انطلقت أمس النسخة 26 من الدوري المصري الممتاز (موسم 2020 - 2021)، والتي لم يفصلها سوى شهر واحد فقط عن النسخة السابقة، التي استمرت نحو 14 شهراً بعد توقفات طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا، وتشتد المنافسة بين الثلاثي الكبير، الأهلي والزمالك وبيراميدز، ويستهل الثنائي الزمالك وبيراميدز مبارياتهما اليوم، حيث يلعب الزمالك مع المقاولون العرب، فيما يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد السكندري، أما الأهلي، فيبدأ أولى مواجهات الموسم الجديد أمام مصر للمقاصة غداً.

ومع انطلاق النسخة الجديدة للدوري، أعلن اتحاد الكرة المصري، لائحة عقوبات خاصة، مغلّظة لإيقاف الاعتراضات، والانسحابات. وضمت اللائحة غرامة 100 ألف جنيه، للتحريض على الانسحاب، و200 ألف جنيه للانسحاب ثم العودة للملعب، وفي حالة عدم وصول فريق للملعب وإلغاء المباراة، يعتبر مهزوماً، وتخصم 3 نقاط إضافية من رصيده، ويغرّم مليون جنيه.

وعلى صعيد متصل عادت مباراة السوبر الأفريقي، مرة أخرى، إلى الدوحة، بدلاً من إقامتها في القاهرة، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تأجيل اللقاء الذي سيجمع بين الأهلي المصري، بطل دوري الأبطال، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية، لتقام المباراة في النصف الأول من العام المقبل 2021، بدلاً من موعدها السابق يوم 18 ديسمبر الجاري بالقاهرة.

غير أن التأجيل أربك حسابات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، وأوضح مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن كل مباراة سيتم تأجيلها ستسبب مشكلة للجنته، لأن الأهلي سيلعب كأس العالم للأندية والسوبر المصري أيضاً، وسيواجه ضغط مباريات في بعض الأوقات.

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