صانع ألعاب الأهلي المصري حسين الشحات يخضع لعملية جراحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أجري حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري عملية جراحية في قدمه منذ قليل بإحدي المستشفيات الخاصة.

وكان الشحات قد أعلن في تصريحات تليفزيونية أنه يحتاج لراحة حتي يجري جراحة في أصبع القدم بعد إصابته في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكان المدير الفني بيتسو موسيماني قد منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لإجراء الجراحة لحسين الشحات بعد قرار تأجيل السوبر الأفريقي الذي كان مقررًا له 18 ديسمبر الجاري أمام نهضة بركان الي النصف الأول من العام المقبل.

ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن مواجهة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة المقرر لها بعد غد الأحد في أولي مباريات الفريق الأحمر بمسابقة الدوري.

ويغيب حسين الشحات عن تدريبات الفريق لمدة تتراوح من اسبوع الي 10 أيام قبل أن يعود من جديد للحاق بمواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها 28 ديسمبر الجاري في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم إستعداداًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد في بداية رحلة المارد الأحمر للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بفارق كبير من النقاط.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد هوية التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة الفريق الفيويم الذي عاد لقيادته إيهاب جلال، ويختتم الفريق تدريباته غدًا بإستاد مختار التتش قبل أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة

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