النيابة المصرية تخلي سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري المصري، بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامه بقطع طريق الكورنيش، والتسبب في حادث تصادم أثناء قيادة سيارته بأخري، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وفقاً لصحيفة " اليوم السابع".

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطار من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النحدة، بوقوع حادث تصام سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية وتعرض الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الأتحاد السكندرى ونجم منتخب مصر السابق، لحادث مرورى أثناء قيادة سيارته.

وأفاد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، بأن سيارة الكابتن إبراهيم حسن اصطدمت بسيارة أخرى، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته، موضحة أنها مستقرة.

يذكر أن الكابتن إبراهيم حسن وشقيقه الكابتن حسام حسن يقودان الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري بمسابقة الدورى الممتاز وتلقي هزيمة من الأهلي في المباراة قبل النهائي في كأس مصر.



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