جمهور الزمالك يعتدي على أيمن يونس ويهشم زجاج سيارته..تعرف على السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجمت أعداد من جماهير الزمالك المصري أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة وفقاً لصحيفة " اليوم السابع" رافضة الارتباك الموجود في النادي، والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادي احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة في الفترة الأخيرة، وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء في الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة في النادي وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.

وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء أن أيمن يونس دائم التواجد في النادي ويحاول السيطرة والتدخل في كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فردية، ما دفعهم للحديث مع أشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات أيمن يونس.

وفي وقت سابق، طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بإحضار كوادر لإدارة الكرة بالنادي الأبيض، حيث يترأس أيمن يونس لجنة الكرة في الوقت الحالي بقلعة ميت عقبة.

وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على "تويتر"، "بتمني من الأسماء اللتي فشلت قبل كدة في ادوارها كمسؤليين عن الكورة في نادي الزمالك تنسحب من المشهد من نفسها و اتمني أصحاب القرار يحسو بنبض الجماهير و يجيبو ناس عارفة قدر و قيمة نادي الزمالك الي عنده كوادر كتير محترمة و يتولي الاصلح لادارة المنظومة الكروية في النادي".

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