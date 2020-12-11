الأهلي المصري يبدي اهتمامه بمهاجم العين لابا كودجو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أبدى الأهلي المصري اهتمامه بالتوغولي لابا كودجو مهاجم العين، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل، لتعويض استبعاد السنغالي بادجي، من قائمة الفريق، مع تراجع مستوى مروان محسن.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن الأهلي يرغب في إيجاد المهاجم القناص، مع ارتباطه ببطولات مهمة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للأندية خلال فبراير المقبل، ودوري أبطال أفريقيا 2021.

وتم الكشف عن وجود مفاوضات بالفعل جرت خلال الأيام الماضية بين مسؤولي الأهلي والعين، إلا أن العين ربط موافقته بالحصول على مقابل مالي مناسب، مع نجاح إدارة النادي في إيجاد البديل المناسب للمهاجم التوغولي.

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