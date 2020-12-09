إصابة نجم منتخب مصر السابق إبراهيم حسن بكسر في 4 ضلوع

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، ومدير الكرة الحالي لنادي الاتحاد السكندري، إصابته بكسر في 4 ضلوع، وذلك إثر تعرضه لحادث سير فجر أمس، أثناء قيادة سيارته الخاصة على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى.

ووفقاً للتشخيص الطبي، سيرتدي حسن قميصاً طبياً واقياً لمدة شهر ونصف الشهر، وذلك لحين التئام الكسور، بعدها يخضع لجلسات العلاج الطبيعي.

وتداول رواد «فيسبوك» لقطات فيديو لإبراهيم حسن داخل المستشفى بعد تعرضه للحادث، برفقة توأمه حسام حسن بأحد المستشفيات الخاصة في الإسكندرية، واستقرار حالته الصحية.

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