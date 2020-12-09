نجم الكرة السعودية أمين دابو رحل بعد وفاة زوجته بأسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

غيب الموت، اليوم (الأربعاء)، نجم الكرة السعودية أمين دابو لاعب المنتخب السعودي الأسبق ولاعب النادي الأهلي، عن عمر يناهز السبعين عاماً، بعد رحيل زوجته بأسبوع.

وتعرض دابو لأزمة صحية تواجد على إثرها في أحد مستشفيات مدينة جدة، قبل أن تتأزم حالته ويفارق الحياة.

وكان محمد عبدالجواد، لاعب الأهلي السابق، قد كشف عن دخول أمين دابو زميله بالملاعب وبالنادي الأهلي سابقا في غيبوبة.

ويعد أمين دابو، الملقب بـ“ثعلب الكرة السعودية“ أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية.

وبدأ دابو ممارسة اللعبة ضمن فرق الأحياء في القاهرة، وارتدى قميص النادي الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل للنادي الأهلي السعودي، وحصل على الجنسية السعودية وأصبح أحد أعمدة المنتخب السعودي وصال وجال في تصفيات كأس العالم 1982، إلى أن أصبح أحد أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية.

وولد أمين محمد الأمين دابو لأب سنغالي وأم مصرية في حي شبرا في القاهرة يوم 3 ديسمبر من العام 1951، وارتبط بكرة القدم منذ الصغر.

وسجل دابو ظهورا مع الأهلي في 202 مباراة بمختلف البطولات الرسمية والودية كما شارك في 22 مباراة رسمية مع منتخب السعودية.

وبعد مسيرة حافلة بالبطولات وفي مباراة تاريخية اعتزل دابو بمشاركة فريق فينورد روتردام الهولندي بحضور الأسطورة يوهان كرويف عام 1984.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز