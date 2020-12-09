وفاة أسطورة الأهلي السعودي أمين دابو

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقت الكرة العربية بوجه عام، والسعودية خصوصًا، صدمة اليوم الأربعاء، بوفاة أسطورة النادي الأهلي، أمين دابو، عن عمر يناهز الـ69 سنة.

ونقل أمين -رحمه الله- إلى أحد مستشفيات جدة، في الأيام الماضية، بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتم إعلان وفاته اليوم.

وبدأ دابو، ذو الأصول السنغالية، مسيرته الكروية في نادي الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل إلى المملكة، وينضم إلى الأهلي، ويحصل على الجنسية السعودية. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

ويملك اللاعب الملقب بـ"الثعلب"، تاريخًا كبيرًا من الإنجازات الكروية مع النادي الأهلي، حيث حقق 8 بطولات محلية وخارجية.

وسجل دابو، طوال مسيرته الاحترافية، مع الأهلي والإسماعيلي، بالإضافة إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أكثر من 250 هدفًا.

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