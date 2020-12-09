الاتحاد العربي للكاراتيه يعتمد قرارات هامة أبرزها تعيين نائبة نسائية للرئيس لأول مرة

المصدر: وام

قرر الاتحاد العربي للكاراتيه تعيين السعودية الدكتورة لينا محمد الطعيمي نائبة لرئيس الاتحاد في دورته الحالية لأول مرة في تاريخ الاتحاد، واعتماد روزنامة بطولات عام 2021 والأماكن التي ستستضيفها، وتشكيل بعض اللجان النوعية لتطوير الأداء في الاتحاد خلال المرحلة المقبلة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للاعبين واللاعبات في مختلف أرجاء المنطقة العربية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد مساء أمس عن بعد بتقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، وبحضور محمد الدهرواي نائب الرئيس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي نائب ثاني الرئيس، وأعضاء الاتحاد، والمهندس حميد شامس أمين عام الاتحاد، وحربوك الشحي المدير المالي.

وقال حميد شامس الأمين العام في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات" وام": "بمباركة سعادة اللواء م ناصر عبدالرزاق الرزوقي الرئيس الفخري للاتحاد العربي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي تمت الموافقة على اختيار الدكتورة لينا محمد الطعيمي لمنصب نائب ثالث لرئيس الاتحاد العربي تجاوبا مع التعميم الصادر عن الاتحاد الدولي للكاراتيه باختيار وتعيين عنصر نسائي في جميع الاتحادات المحلية والقارية والإقليمية والدولية المعتمدة، وسيمثل هذا القرار قيمة مضافة للاتحاد العربي لأن لينا الطعيمي من الكفاءات المهمة حيث أنها أستاذة مساعدة في كلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات بجامعة الملك سعود، ووكيلة وزارة التعليم "للابتعاث" بالمملكة العربية السعودية، وحاصلة على الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: " تمت مناقشة عودة النشاط والبطولات في مختلف الدول العربية، والاطلاع على بعض التجارب الناجحة في استئناف المسابقات في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والعراق وليبيا وفلسطين والإمارات اعتبارا من يناير المقبل وأوصى الاتحاد بتشجيع كل الاتحادات على استئناف المسابقات في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بالبروتوكول الطبي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه والإجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات في كل دولة حفاظا على سلامة اللاعبين، كما تقرر إقامة دورات تأهيل وتطوير عن بعد يحاضر فيها نخبة من الخبراء الدوليين بمختلف التخصصات للاعبين والمدربين والحكام في المرحلة المقبلة، لاستثمار الوقت بأفضل صورة، وبخصوص أجندة بطولات عام 2021، فستكون هناك بطولة عربية في تونس، وأخرى في الكويت لجميع الفئات للأندية والمنتخبات على مستوى الاتحاد العربي على أن يتم تحديد المواعيد الخاصة بها في وقت لاحق".

وتابع شامس: "تم تشكيل لجنة للإشراف على الأنشطة والفعاليات والبطولات النسائية للكاراتيه في الاتحاد العربي برئاسة الدكتورة لينا الطعيمي، على أن تقوم رئيسة اللجنة باختيار باقي الأعضاء، وتوزيع المسؤوليات والمهام، وتقرر أيضا تشكيل فريق عمل لإدارة مشروع الموقع الرسمي للاتحاد العربي، ومنصات التواصل الاجتماعي، والبرنامج الشامل للتحول الرقمي في كل ممارسات الاتحاد، وتم تكليف الدكتورة لينا الطعيمي برئاسة هذا الفريق بالتعاون مع الأمين العام للاتحاد".

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