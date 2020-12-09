المقاصة يرعى طفل «السوشيال ميديا»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة، المتحدث الرسمي للنادي، ضم الطفل يوسف، إلى أكاديميات البراعم بالنادي المقاصة، باعتبارها منحة مجانية لهذا الطفل، الذي يتمني تحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم، رغم ظروفه المادية المتواضعة.

وانتشرت صورة للطفل «يوسف»، وهو يتابع ويقلّد تدريبات فريق كرة قدم من خارج أسوار أحد الأندية، وهي الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ما ترتب عليه ظهور الطفل مع الإعلامي وائل الإبراشي، إضافة إلى اهتمام الوزارة بدعم هذا الطفل رياضياً.

وتفاعل مسؤولو المقاصة مع حالة الطفل، وتقرر تقديم منحة شاملة له، ورعايته رياضياً، من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التي يحتاجها.

تهنئة

وعلى جانب آخر، تلقى النادي الأهلي المصري، خطاباً رسمياً من ريال مدريد الإسباني، وذلك للتهنئة بحصول الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، وكان الخطاب ممهوراً بتوقيع «إيميليو بوتراجينيو» مدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي.

ويعد ريال مدريد هو الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية على مستوى العالم، برصيد (26 بطولة)، ويليه النادي الأهلي (20 بطولة)، واحتفت جماهير الأهلي بتهنئة ريال مدريد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الخطاب الذي نشره الموقع الرسمي للأهلي، مرددين أن ناديهم وصل إلى العالمية.

وقالت التهنئة: «نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز، وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز باللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا.. بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحاً في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم، يجب أن تفتخروا به».

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