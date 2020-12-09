أسد: لجنة تسيير المريخ «انقلاب قانوني»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

وصف علي أسد مساعد رئيس نادي المريخ، خطوة لجنة الانتخابات بنادي المريخ، بتعيين لجنة للتسيير بـ «الانقلاب القانوني»، على الوضع الإداري في النادي، مؤكداً في تصريحات لـ «البيان الرياضي»، أن القرار استند على مواد واضحة في النظام الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية الأخيرة، وقال أسد: «تطلب انهيار الوضع في النادي، اتخاذ هذا القرار، في ظل تضارب الاختصاصات والصراعات المستمرة بين رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس، بجانب توقف عدد من الأعضاء عن ممارسة مهامهم»، واعتبر، كل القرارات التي تصدر عن رئيس النادي المخلوع «آدم سوداكال» بلا قيمة، ولا تستند على لوائح أو قوانين. وعن البيان الصادر من المجلس الرافض لقرار لجنة الانتخابات، والذي وصفه بـ «العدم» وكأنه لم يكن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز