"الكاف" يغرم بيراميدز المصري 10 آلاف دولار

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، نادي بيراميدز المصري، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بعد محاولة الوصول لحكم لقاء نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، وهو ما افتقر للروح الرياضية.

كما قررت لجنة الانضباط، إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز لمدة شهرين بسبب ثبوت المنشطات في الاختبار الذي خضع له عقب لقاء فريقه نهضة بركان، والذي توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه في نهائي المسابقة على بيراميدز، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد، وسجله البوركينو فاسي إيسوفي دايو.

ومن المقرر أن يلتقي نهضة بركان مع الأهلي المصري في القاهرة بعد غدٍ الخميس، في مباراة السوبر الأفريقي، والتي يخوضها الأهلي بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.

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