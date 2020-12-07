إصابة عمر السومة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تأكدت اليوم الاثنين إصابة نجم المنتخب السوري ومهاجم الأهلي السعودي عمر السومة، بفيروس كورونا المستجد.

حيث جائت نتائج المسحة التي أجراها السومة والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "إيجابية".

وسيخضع السومة لمسحة أخرى خلال الساعات المقبلة، للتأكد من إصابته من عدمها، خصوصاً أن تأكيد الإصابة بالفيروس التاجي، سيؤدي إلى غيابه عن القمة المنتظرة، التي تجمع فريقه الأهلي يوم السبت المقبل مع النصر، في إطار مباريات الجولة الثامنة، من منافسات "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وقرر الجهازان الفني والإداري إلغاء مران الفريق الكروي الأول بـ الأهلي اليوم الاثنين .

وأجرى النادي الأهلي بكافة أفراده اليوم الاثنين فحص المسحة الخاص بفيروس كورونا للتأكد من سلامة البقية من فيروس كورونا.

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